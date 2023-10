Atelier – floquer un mug 2 place Emile Colongin Grillon, 22 novembre 2023, Grillon.

Grillon,Vaucluse

Nous venons de recevoir tout le matériel pour personnaliser des Mugs.

Venez avec une idée de motif, de texte ou une photo et nous essaierons ensemble !!!.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

2 place Emile Colongin Maison Milon

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



We have just received all the material to personalize Mugs.

Come along with an idea for a design, text or photo, and we’ll try it out together!

Acabamos de recibir todo el material necesario para personalizar tazas.

Ven con tu idea de diseño, texto o foto y lo probaremos juntos

Wir haben gerade alle Materialien erhalten, um Tassen zu personalisieren.

Kommen Sie mit einer Idee für ein Motiv, einen Text oder ein Foto und wir werden es gemeinsam versuchen!!!

