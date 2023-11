Atelier Pix – évaluer et développer vos compétences numériques 2 place Emile Colongin Grillon, 22 novembre 2023, Grillon.

Grillon,Vaucluse

Pix est le service public en ligne pour évaluer, développer, et certifier ses compétences numériques (surfer sur internet en toute sécurité, utiliser un traitement de texte pour écrire un courrier, envoyer un mail…).

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

2 place Emile Colongin Maison Milon

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Pix is the public online service for assessing, developing and certifying your digital skills (safe Internet surfing, using a word processor to write letters, send e-mails, etc.)

Pix es el servicio público en línea para evaluar, desarrollar y certificar tus competencias digitales (navegar por Internet con seguridad, utilizar un procesador de textos para escribir cartas, enviar correos electrónicos, etc.)

Pix ist der öffentliche Online-Dienst, um seine digitalen Kompetenzen zu bewerten, zu entwickeln und zu zertifizieren (sicher im Internet surfen, ein Textverarbeitungsprogramm benutzen, um einen Brief zu schreiben, eine E-Mail zu versenden…)

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes