Concevoir et fabriquer un support de smartphone grâce à la découpeuse laser 2 place Emile Colongin Grillon, 31 octobre 2023, Grillon.

Grillon,Vaucluse

Atelier vacances – découpeuse laser – Et si on essayait de fabriquer un support pour smartphone ?.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

2 place Emile Colongin Maison Milon

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Vacation workshop – laser cutter – Let’s try our hand at making a smartphone holder!

Taller de vacaciones – cortadora láser – ¿Por qué no intentamos hacer un soporte para smartphone?

Ferien-Workshop – Lasercutter – Wie wäre es, wenn wir versuchen würden, eine Smartphone-Halterung herzustellen?

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes