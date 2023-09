Atelier Loisirs créatifs – fabriquer une rose en papier découpé (Kirigami) 2 place Emile Colongin Grillon, 18 octobre 2023, Grillon.

Grillon,Vaucluse

Atelier gratuit enfants/adultes

Venez apprendre à réaliser une rose en papier découpé



Inscription obligatoire par mail (contact@espacemaisonmilon.fr) ou par téléphone (09 53 95 08 50 / 06 01 33 13 00).

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . .

2 place Emile Colongin Maison Milon

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Free workshop for children and adults

Come and learn how to make a paper-cut rose



Registration required by e-mail (contact@espacemaisonmilon.fr) or telephone (09 53 95 08 50 / 06 01 33 13 00)

Taller gratuito para niños y adultos

Ven y aprende a hacer una rosa de papel recortado



Inscripción previa por correo electrónico (contact@espacemaisonmilon.fr) o teléfono (09 53 95 08 50 / 06 01 33 13 00)

Kostenloser Workshop Kinder/Erwachsene

Lerne, wie man eine Rose aus Papierschnitt herstellt



Anmeldung per E-Mail (contact@espacemaisonmilon.fr) oder Telefon (09 53 95 08 50 / 06 01 33 13 00) erforderlich

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes