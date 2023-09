Atelier – Faire ses premiers pas avec un ordinateur 2 place Emile Colongin Grillon, 18 octobre 2023, Grillon.

Grillon,Vaucluse

Venez découvrir et apprendre à vous servir d’un ordinateur.

2023-10-18 fin : 2023-10-18

2 place Emile Colongin Maison Milon

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover and learn how to use a computer

Ven a aprender a utilizar un ordenador

Entdecken und lernen Sie den Umgang mit dem Computer

