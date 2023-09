Concevoir et fabriquer son numéro de maison grâce à la découpeuse laser 2 place Emile Colongin Grillon Catégories d’Évènement: Grillon

Vaucluse Concevoir et fabriquer son numéro de maison grâce à la découpeuse laser 2 place Emile Colongin Grillon, 4 octobre 2023, Grillon. Grillon,Vaucluse Atelier découverte de la découpeuse laser.

Concevoir et fabriquer un numéro de maison.

2023-10-04 fin : 2023-10-04 . .

2 place Emile Colongin Maison Milon

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Laser cutter discovery workshop.

Design and manufacture a house number Taller de corte por láser.

Diseño y fabricación de un número de casa Workshop zur Entdeckung des Laserschneiders.

Eine Hausnummer entwerfen und herstellen Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes Détails Catégories d’Évènement: Grillon, Vaucluse Autres Lieu 2 place Emile Colongin Adresse 2 place Emile Colongin Maison Milon Ville Grillon Departement Vaucluse Lieu Ville 2 place Emile Colongin Grillon latitude longitude 44.394041;4.931985

2 place Emile Colongin Grillon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grillon/