Noël au Château de Beaugency 2 Place Dunois Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Noël au Château de Beaugency 2 Place Dunois Beaugency, 23 décembre 2023, Beaugency. Beaugency Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:00:00

fin : 2023-12-23 20:00:00 Le Château de Beaugency revêt ses habits de lumières le 23 décembre pour plonger dans l’enchantement des fêtes. Exposition d’art numérique, boum pour enfants, spectacles nocturnes, concert, mini marché de Noël, Cluedo… le château vous réserve plein de surprises..

Centre d’art numérique : 14h à 20h

Mini marché de Noël : 14h à 20h

Enquête Cluedo : 14h à 20h (5€ en sus du billet d’entrée)

Boum pour enfants (jusqu’à 12 ans) : 16h

Spectacles nocturnes spécial noël : 17h30 à 20h

Concert du groupe Scratchophone Orchestra : 19h 5 EUR.

2 Place Dunois

Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

