Pour les jeunes de 6 à 14 ans, un stage vannerie d’1/2 journée « brins d’osier et déco entrelacée » à l’Ecomusée 2 place du Vieux Marché Montmorillon, 15 novembre 2023, Montmorillon.

Montmorillon,Vienne

La nature nous offre la matière première pour la vannerie et le tressage végétal. Une 1ere réalisation simple et l’aide de Franck pour s’initier à l’art des entrelacs avec la ville de Montmorillon.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 17:00:00. .

2 place du Vieux Marché Montmorillon bureau Ecomusée

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Nature provides the raw material for basketry and plant weaving. A 1st simple project and Franck’s help to learn the art of interlacing with the town of Montmorillon

La naturaleza proporciona la materia prima para la cestería y el tejido vegetal. Una 1ª creación sencilla y la ayuda de Franck para aprender el arte del entrelazado con la ciudad de Montmorillon

Die Natur bietet uns das Rohmaterial für Korb- und Flechtwaren aus Pflanzen. Eine erste einfache Umsetzung und die Hilfe von Franck, um die Kunst des Flechtwerks mit der Stadt Montmorillon zu erlernen

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP