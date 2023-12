Stage de comédie musicale et percussions corporelles 2 place du vieux marché montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Stage de comédie musicale et percussions corporelles 2 place du vieux marché montmorillon Montmorillon, 16 mars 2024, Montmorillon. Montmorillon Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 16:30:00 Stage proposé par l’EMIG.

Stage proposé par l’EMIG

Découverte du répertoire vocal des comédies musicales françaises et américaines, chanter en mouvement, chorégraphie sous forme de percussions corporelles, restitution d’une courte comédie musicale le dimanche après-midi.

Stage sur un week-end. .

2 place du vieux marché montmorillon EMIG

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par ACAP Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Code postal 86500 Lieu 2 place du vieux marché montmorillon Adresse 2 place du vieux marché montmorillon EMIG Ville Montmorillon Departement Vienne Lieu Ville 2 place du vieux marché montmorillon Montmorillon Latitude 46.425432 Longitude 0.86525 latitude longitude 46.425432;0.86525

2 place du vieux marché montmorillon Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/