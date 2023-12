Stage direction d’orchestre et de chorale 2 place du vieux marché montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Stage direction d’orchestre et de chorale 2 place du vieux marché montmorillon Montmorillon, 3 février 2024, Montmorillon. Montmorillon Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-02-03 16:30:00 L’EMIG vous propose ce stage de direction musicale.

L’EMIG vous propose ce stage de direction musicale

Battre la mesure, savoir donner un départ et arrêter l’orchestre ou un groupe d’instruments, indiquer les nuances…

Stage sur un week-end entier .

2 place du vieux marché montmorillon EMIG

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par ACAP Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Code postal 86500 Lieu 2 place du vieux marché montmorillon Adresse 2 place du vieux marché montmorillon EMIG Ville Montmorillon Departement Vienne Lieu Ville 2 place du vieux marché montmorillon Montmorillon Latitude 46.425432 Longitude 0.86525 latitude longitude 46.425432;0.86525

2 place du vieux marché montmorillon Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/