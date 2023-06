Spectacle de l’Ecole de Magie 2 place du vieux-Marché Montmorillon Montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Spectacle de l’Ecole de Magie 2 place du vieux-Marché Montmorillon Montmorillon, 16 juin 2023, Montmorillon. Montmorillon,Vienne Spectacle de la classe Ecole de Magie de l’EMIG.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 22:00:00. .

2 place du vieux-Marché Montmorillon

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Show by EMIG’s Magic School class Actuación de la clase de la Escuela de Magia EMIG Aufführung der Klasse Ecole de Magie der EMIG Mise à jour le 2023-06-06 par ACAP Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu 2 place du vieux-Marché Montmorillon Adresse 2 place du vieux-Marché Montmorillon Ville Montmorillon Departement Vienne Lieu Ville 2 place du vieux-Marché Montmorillon Montmorillon

2 place du vieux-Marché Montmorillon Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

Spectacle de l’Ecole de Magie 2 place du vieux-Marché Montmorillon Montmorillon 2023-06-16 was last modified: by Spectacle de l’Ecole de Magie 2 place du vieux-Marché Montmorillon Montmorillon 2 place du vieux-Marché Montmorillon Montmorillon 16 juin 2023