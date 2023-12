VOICE AND DANCE – SHOW ROSE pour Octobre Rose 2 PLACE DU THEATRE Besançon, 27 octobre 2024, Besançon.

Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27 14:30:00

fin : 2024-10-27

.

VOICE AND DANCE – SHOW ROSE pour Octobre Rose

UN GRAND SHOW ROSE POUR UNE BELLE CAUSE : OCTOBRE ROSE !!!

La troupe de VOICE AND DANCE va investir pour la première fois la salle mythique du Grand Kursaal, avec son spectacle « Masquerade ». Et c’est un honneur et un immense plaisir de les recevoir à Besançon.

Imaginez : une troupe de 25 artistes, danseurs et chanteurs, avec une pléiade de costumes somptueux !

Et croyez-nous sur parole, pour les avoir vus en représentation, il y a un talent fou et une passion de la chanson et de la danse chez chaque artiste qui compose cette troupe fort sympathique, pleine de dynamisme et d’humanisme !

A ne manquer sous aucun prétexte !!!

SOUTENIR LES ARTISTES LOCAUX – AVEC DES SPECTACLES INEDITS – ET RESTER SOLIDAIRES

Voice and Dance est une association originaire d’Ancier (70) créée en juillet 2012 par Frédéric Comte. Composé de chanteurs/chanteuses et danseurs/danseuses, nous voulons vous montrer nos talents et essayons de nous faire connaitre dans la région.

Nous ne sommes pas professionnels mais nous donnons notre maximum pour faire briller les yeux de notre public.

Pour résumer : Nous sommes une famille soudée avec une passion commune : la scène ?

EUR.

2 PLACE DU THEATRE GRAND KURSAAL

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON