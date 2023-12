LILIAN RENAUD – Dans un moment de bonheur 2 PLACE DU THEATRE Besançon, 6 septembre 2024, Besançon.

LILIAN RENAUD – Dans un moment de bonheur Tour – dernière date de la tournée

C’est un immense bonheur d’accueillir Lilian pour la dernière date de sa tournée ‘ »Dans un moment de bonheur Tour ».

Et il termine « à la maison », en Franche-Comté, au Grand Kursaal de Besançon !!

La promesse d’un très beau moment, et sans doute quelques surprises…

Lilian Renaud, musicien-chanteur franc-comtois est le cinquième d’une fratrie de six enfants. C’est vers l’âge de six ans, repéré par son institutrice, qu’il découvre le plaisir de chanter. Elle était subjuguée par sa voix, ainsi sa classe fut son premier public!

Ensuite, ce sont les copains qui le sollicitèrent; il a alors agrémenté tous les déplacements vers le collège grâce à ses interprétations de chansons, les textes et musiques qu’il composait déjà.

Jusqu’à l’adolescence, sa culture musicale s’est construite principalement autour du rock (grâce à sa famille); à 13 ans, il a d’ailleurs constitué son premier groupe rock, nommé Les Messagers. Par la suite, ses affinités clairement influencées par la folk (Cabrel, Dylan et Chapman) l’amenèrent à composer avec sa guitare sèche ses mélodies et écrire ses textes en français et en anglais. Il était très souvent sollicité et se produisait dans les fêtes et salles de sa région.

Issu d’une famille proche du monde rural, c’est tout naturellement qu’il choisit, au sortir de l’école, la formation de fromager. Excellent dans l’art de ce métier, le président d’une des coopératives ou il exerce le métier de Fromager remplaçant, lui propose la place de Maitre Fromager.

C’est à ce moment-là que cette petite voix qui chantait continuellement à l’intérieur de sa tête, son âme lui souffla de refuser cette promotion. En quelques minutes il démissiona et décida de prendre une année sabbatique pour intégrer une école qui lui permettrait de développer ses compétences musicales. Inconsciemment, il nourrissait ce rêve depuis de longues années.

Quinze jours plus tard, il intégrait la Music Academy International de Nancy. Ce premier jour, c’est Bruno Berbères, directeur de casting de l’émission The Voice qui l’écouta et tomba immédiatement sous le charme de sa voix. Il le convainc alors de tenter sa chance et donc de partticiper à cette émission.

Lors des auditions à l’aveugle, chacun se souvient que les quatre coachs ont clairement montré leur volonté de travailler avec lui. Il sort grand vainqueur de cette 4ème édition en 2015, avec un nombre de votes du public jamais obtenu jusque là.

Son timbre puissant, sa technique vocale pointue ont marqué les esprits des professionnels autant que ceux du public. Il enregistre alors son premier album « Le bruit de l’Aube » chez Universal (avec la participation de Grand Corps Malade, Ycare); le succès ne s’est pas fait attendre, il obtient très vite la certification de double disque de platine.

Il est aussi nommé aux prestigieux Nrj Music Awards en 2015. Il enchaîne avec une magnifique tournée francophone de plus de 50 dates et un succès extraordinaire. En 2016, il enregistre déjà un deuxième album « Le coeur qui cogne » composé quasiment exclusivement par ses soins (participation de Zazie).

Ce rythme effréné, les sollicitations incessantes de toutes parts épuisent ce jeune homme pourtant solide, sportif depuis l’enfance (champion benjamin de gymnastique de Franche-Comté), il s’impose donc une pause de deux ans pour se retrouver, prendre le temps de fixer des objectifs plus sains sur le long terme. Il décide d’auto-produire son 3ème album Eponyme « Lilian Renaud » en 2019 et retourne retrouver son public qu’il adore.

Il construit alors autour de lui une team de proximité, de confiance, sur laquelle il peut s’appuyer et avancer en toute sérénité. Il revient donc maintenant plus mûr, plus sûr, avec des choix musicaux et artistiques correspondants totalement à ses valeurs profondes.

Au printemps 2021, Lilian sort son 4ème album au contenu franco-anglais « Dans un moment de bonheur ». On y retrouve ses premiers amours, ses compositions riches avec des mélodies qui touchent le coeur et l’âme et aussi des textes forts qui interpellent. Une nouvelle tournée nationale débutera en Janvier 2022, de nombreuses dates sont déjà programmées.

Avec ses deux musiciens, Lilian sait surprendre et toucher son public. Jeune homme sensible et positif, il transmet au travers de chaque titre et lors de tous ses concerts son amour de la vie et l’espoir qu’il voit en chaque être humain.

