MICKEY MITCH présente CAMELEON
2 PLACE DU THEATRE
Besançon

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:30:00

MICKEY MITCH présente CAMELEON

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu’il va vous dire… Mickey Mitch pousse le concept de soirée où se mêlent autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public. Ceci est un stand-up interactif avec le public pour une expérience unique et inédite ! Mis(e) en lumière par Jimmy Maerten CONCEPT » Le caméléon adapte son camou?age face à son interlocuteur, sa faculté à changer de couleur pour se fondre dans le décor ou pour exprimer son humeur… » Depuis le début de la crise sanitaire,tel un caméléon, il a sû s’adapter à diverses situations dont le fait de ne pas être essentiel; de suivre son instinct pour en?n s’autoriser à sortir de son deuil artistique. Le tout en apprivoisant le désir profond d’un retour sur scène à la recherche de l’équilibre intérieur au milieu de ses multiples activités. Toujours sans plan de carrière, il nous donne de nouveau rendez-vous en 2024 en espérant n’avoir pas été oublié du public et des médias. Il reste con?ant de retrouver ses repères et ré?exes sur scène… EUR.

2 PLACE DU THEATRE PETIT KURSAAL

Besançon 25000

