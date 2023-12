Le père Noël est une ordure 2 place du théâtre Besançon, 16 mars 2024, Besançon.

Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16 22:30:00

.

La troupe franc-comtoise « Les Planches Comté » revient sur scène avec cette pièce de théâtre cultissime Le père Noël est une ordure.

Créée en 1979 par la troupe du Splendid (Balasko, Jugnot, Lhermitte, Clavier, Chazel, Moynot), cette pièce est adaptée au cinéma en 1982 avec le film du même nom.

Encore un excellent moment en perspective, et un grand bravo à la troupe Les Planches Comté pour tout le travail accompli, afin de vous proposer ce spectacle de théâtre où, c’est certain, on ne s’ennuiera pas !!

>> Déconseillé (mais pas interdit) aux moins de 10 ans

Pour resituer, plantons le décor !

Un soir de Noël, à la permanence téléphonique parisienne de l’association SOS Détresse Amitié, des bénévoles sont perturbés par l’arrivée de personnages marginaux et farfelus, qui provoquent des catastrophes en chaîne.

Au fil de la soirée, Pierre Mortez et Thérèse, les permanents de SOS Détresse Amitié ce soir-là, reçoivent tour à tour la visite de leur voisin yougoslave, M. Preskovitch, qui leur présente des spécialités gastronomiques de son pays -toutes aussi infectes les unes que les autres-, de Katia un travesti homosexuel désespéré, de Josette (dite « Zézette ») la « petite protégée » de Thérèse, ainsi que de Félix le fiancé miteux de Josette (violent envers Josette et voleur invétéré) déguisé en Père Noël, sans oublier les coups de fil récurrents de l’obsédé au téléphone.

en soutien à l’association Les Z’Amis de l’Aube

EUR.

2 place du théâtre PETIT KURSAAL

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON