BEVINDA – Fado/Saudade 2 place du théâtre Besançon, 20 décembre 2023, Besançon.

Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 20:00:00

fin : 2023-12-20 21:30:00

.

Entre Amalia Rodrigues et Césaria Évora, les terres et les cieux de Bevinda. Accompagnée sur scène par 2 guitaristes hors-pairs, Gilles Clément et Misja Fitzgerald. L’émotion à l’état pur. Une nostalgie en errance. Bévinda nous plonge au cœur de ses racines portugaises . Un fado contemporain, poignant et métissé. Bévinda présentera son nouvel album hommage à son frère jumeau disparu : Gêmeos.

BEVINDA figure emblématique du nouveau Fado se produit en France et à l’international ( Casino de Paris, Le Théâtre de la Ville, Festival de Jazz de Montréal, Francofolies de Montréal, Jeonju Festival en Corée du Sud…).

Bevinda : chant, Misja Fitzgerald guitare électrique et classique, ukulélé, Gilles Clément guitare

EUR.

2 place du théâtre Kursaal

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



