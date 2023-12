La Tour de la défense – théâtre – COPI 2 place du Théâtre Besançon, 19 décembre 2023, Besançon.

Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 20:00:00

fin : 2023-12-19 21:30:00

.

Une version loufoque de l’apocalypse.

On pourrait croire que Copi s’est amusé à prendre des personnages de Boulevard américain psychologique : « un vaudeville moderne et déjanté dans un espace design fonctionnel et propre. Une tour des solitudes ». L’histoire se passe le 31 décembre 1977. Un couple d’homosexuels blasés, une jeune mère meurtrière, un travelo mythomane et Ahmed, beau comme Dieu lui-même, sont tassés dans un appartement au treizième étage d’une Tour de la Défense, en attendant la nouvelle année.

Copi se permet tout et ouvre progressivement les portes du néant, avec un humour acide et vif. Il trace au scalpel le dessin d’une communauté d’hommes modernes égarés et seuls le soir du nouvel an… »

EUR.

2 place du Théâtre Petit Kursaal

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON