La dernière Bande – théâtre – Beckett 2 place du Théâtre Besançon, 13 décembre 2023, Besançon.

Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 20:00:00

fin : 2023-12-13 21:30:00

.

Krapp a 69 ans, une sorte de vieux fou solitaire qui se gave de banane et comme chaque année le jour de son anniversaire, il s’apprête à écouter le magnétophone, où sa vie durant il a enregistré ses états d’âme. Mais le Krapp d’aujourd’hui va sévèrement juger le jeune Krapp amoureux qu’il était dans sa jeunesse : « viens d’écouter ce pauvre petit crétin pour qui je me prenais il y a trente ans, difficile de croire que j’ai jamais été con à ce point-là. ». Un grand texte qui parle de la fuite du temps, du changement qui s’est opéré en nous au fil des années, de la mémoire, des souvenirs heureux qui ne sont plus que des souvenirs et enfin, comme toujours chez Beckett, de la solitude. La pièce la plus autobiographique de S.BECKETT; « La dernière bande » ne serait-elle pas un hymne à l’amour…à rebours ? »

EUR.

2 place du Théâtre Petit Kursaal

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON