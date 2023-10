Visite guidée de Noël 2 place du Saumon Wissembourg, 2 décembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Imprégnez-vous de l’ambiance de Noël à Wissembourg en arpentant les rues de cette cité médiévale à la découverte des contes, des légendes et personnages alsaciens. Visite guidée en allemand à 14h et visite guidée en français à 15h30..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 15:30:00. EUR.

2 place du Saumon

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Soak up the atmosphere of Christmas in Wissembourg as you wander the streets of this medieval town, discovering tales, legends and characters from Alsace. Guided tour in German at 2pm and guided tour in French at 3:30pm.

Empápese del ambiente navideño de Wissembourg recorriendo las calles de esta ciudad medieval y descubriendo cuentos, leyendas y personajes de Alsacia. Visita guiada en alemán a las 14:00 y visita guiada en francés a las 15:30.

Lassen Sie die Weihnachtsstimmung in Wissembourg auf sich wirken, indem Sie durch die Straßen dieser mittelalterlichen Stadt schlendern und dabei elsässische Märchen, Legenden und Persönlichkeiten entdecken. Führung auf Deutsch um 14 Uhr und Führung auf Französisch um 15.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de tourisme de l’Alsace Verte