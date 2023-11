Chasse aux trésors de Noël : Chasse pour enfants sages 2 place du Saumon Wissembourg, 25 novembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Admirez les décorations de Noël et surtout, ouvrez l’œil pour dénicher les indices qui vous aideront à trouver le mot trésor. Une petite récompense est à la clé pour celles et ceux qui le trouveront !.

2023-11-25 fin : 2024-01-06 20:00:00. 0 EUR.

2 place du Saumon

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Admire the Christmas decorations and above all, keep your eyes open for clues that will help you find the word treasure. There is a small reward for those who find it!

Admira la decoración navideña y, sobre todo, mantén los ojos abiertos para encontrar las pistas que te ayudarán a encontrar el tesoro de palabras. Hay una pequeña recompensa para los que la encuentren

Bewundere die Weihnachtsdekorationen und halte vor allem die Augen nach Hinweisen offen, die dir helfen, das Wort Schatz zu finden. Es gibt eine kleine Belohnung für alle, die ihn finden!

