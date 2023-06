Visite commentée de Wissembourg 2 place du Saumon Wissembourg, 7 juillet 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Venez arpentez les rues et ruelles de cette cité médiévale, classée parmi les 100 Plus Beaux Détours de France à la découverte de ses richesses ! Sur réservation..

2023-07-07 à ; fin : 2023-09-15 17:00:00. EUR.

2 place du Saumon

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Come and stroll through the streets and alleys of this medieval city, ranked among the 100 Most Beautiful Places in France, to discover its treasures! On reservation.

Venga a explorar las calles y callejuelas de esta ciudad medieval, catalogada como uno de los 100 Desvíos más bellos de Francia, y descubra todos sus tesoros Imprescindible reservar.

Schlendern Sie durch die Straßen und Gassen dieser mittelalterlichen Stadt, die zu den 100 schönsten Orten Frankreichs zählt, und entdecken Sie ihre Reichtümer! Mit Voranmeldung.

