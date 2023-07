Dégustations de l’Eté à Vinoltis 2 place du Rampeau Puy-l’Évêque, 10 juillet 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Les vignerons viennent à vous! Il vous sera possible de venir déguster les différentes cuvées et les différents types de vins qu’ils proposent. Il vous sera également possible d’acheter des bouteilles directement au producteur présent..

Lundi 2023-07-10 11:00:00 fin : 2023-08-29 13:00:00. EUR.

2 place du Rampeau Vinoltis

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



The winemakers come to you! You will be able to come and taste the different vintages and the different types of wines they offer. You will also be able to buy bottles directly from the producer present.

¡Los viticultores vienen a ti! Podrás venir a degustar las diferentes añadas y tipos de vino que ofrecen. También será posible comprar botellas directamente al productor.

Die Winzer kommen zu Ihnen! Sie haben die Möglichkeit, die verschiedenen Weine und Weinsorten zu probieren, die sie anbieten. Sie können auch direkt bei den Produzenten kaufen.

