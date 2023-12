Exposition 2 place du présidial Dax, 1 janvier 2024, Dax.

Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 14:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Sculpture de Cyril Varnier.

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h et samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h..

2 place du présidial Musée Georgette Dupouy

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Grand Dax