Exposition 2 place du présidial Dax, 1 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Au fil de l’eau sculptures de JACQUES DALES,

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h et samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h..

2023-11-01 fin : 2023-12-31 18:00:00. EUR.

2 place du présidial Musée Georgette Dupouy

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Au fil de l?eau sculptures by JACQUES DALES,

Open Monday to Friday, 2 pm to 6 pm and Saturday, Sunday and public holidays, 3 pm to 6 pm.

Esculturas Au fil de l’eau de JACQUES DALES,

Abierto de lunes a viernes de 14.00 a 18.00 h. y sábados, domingos y festivos de 15.00 a 18.00 h.

Au fil de l’eau Skulpturen von JACQUES DALES,

Geöffnet von Montag bis Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr und Samstag, Sonntag und Feiertage von 15:00 bis 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Grand Dax