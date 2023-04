Exposition 2 place du présidial, 1 mars 2023, Dax.

Peinture sur verre de Bertrand Marc Duclaud.

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h et samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h..

2023-03-01 à ; fin : 2023-06-30 18:00:00. EUR.

2 place du présidial Musée Georgette Dupouy

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Painting on glass by Bertrand Marc Duclaud.

Open Monday to Friday from 2pm to 6pm and Saturday, Sunday and holidays from 3pm to 6pm.

Pintura sobre vidrio de Bertrand Marc Duclaud.

Abierto de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 y sábados, domingos y festivos de 15:00 a 18:00.

Malerei auf Glas von Bertrand Marc Duclaud.

Geöffnet montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags, sonntags und an Feiertagen von 15 bis 18 Uhr.

