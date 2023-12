Les Guinguettes Alsaciennes 2 Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Le folklore vous donne rendez-vous désormais les Jeudis soir de l'été dans différents lieux du Val d'Argent avec le groupe Holatrio Hop'sasa !.

L’Office de tourisme du Val d’Argent vous propose pour l’été 2023 de découvrir ou redécouvrir les traditionnelles Guinguettes Alsaciennes qui se dérouleront désormais le Jeudi soir du 11 Juillet au 22 Août 2024 à partir de 19h pour la restauration. (sauf le 15 Août). L’animation musicale se fera à partir de 19h30. Petite restauration et buvette seront proposées sur place pour agrémenter cette soirée. 0 EUR.

