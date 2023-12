Petit déj de bienvenue 2 Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 09:00:00

Nouvelle formule cet été 2024 puisque nous proposerons désormais des Petit déj de Bienvenue à nos vacanciers ! RDV les Lundis matin devant l'Office de Tourisme pour faire le plein de bons plans et d'activités à découvrir sur le territoire..



L’Office de Tourisme du Val d’Argent vous donne rendez-vous tous les lundis de l’été dès 9h autour d’un « petit déjeuner de Bienvenue ». Le 1er Petit déj de la saison se fera le 8 Juillet et jusqu’au Lundi 19 Août 2024. C’est à cette occasion que nous vous présenterons le territoire ainsi que le programme des animations estivales avec notamment la brochure des manifestations estivales qui vous sera distribuée. Vous pourrez également en profiter pour récupérer votre Carte d’Hôtes d’Alsace Centrale qui vous sera utile tout au long de votre séjour dans le Val d’Argent ! 0 EUR.

