Chasse aux trésors de Noël de Sainte-Marie-aux-Mines. 2 Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines, mardi 2 janvier 2024.

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 14:00:00

fin : 2024-01-06 17:00:00

Partez à la recherche du mot trésor de notre chasse aux trésors de Noël !

Déambulez à travers les rues de Sainte-Marie-aux-Mines et notez bien les indices au fur et à mesure du parcours !

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme du Val d’Argent vous propose de partir sur les traces des mineurs de la vallée avec sa traditionnelle chasse aux trésors de Noël !

A chaque étape, soyez attentifs aux questions du parcours pour pouvoir résoudre l’ensemble des énigmes et repartir avec un trésor !

Venez vite tenter votre chance en cette période d’animations de fin d’année !

Livret disponible à l’Office de Tourisme du Val d’Argent à nos horaires d’ouvertures.

Une récompense sera proposée pour celles et ceux qui auront trouvé le mot trésor et qui auront été les plus attentifs !

0 EUR.

2 Place du Prensureux

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est



