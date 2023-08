Chasse aux trésors de Noël de Sainte-Marie-aux-Mines. 2 Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines, 25 novembre 2023, Sainte-Marie-aux-Mines.

Sainte-Marie-aux-Mines,Haut-Rhin

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme du Val d’Argent vous propose de découvrir sa chasse aux trésors de Noël à Sainte-Marie-aux-Mines..

2023-11-25 fin : 2023-12-24 12:00:00. 0 EUR.

2 Place du Prensureux

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est



For the festive season, the Val d’Argent Tourist Office invites you to discover its Christmas treasure hunt in Sainte-Marie-aux-Mines.

Con motivo de las fiestas, la Oficina de Turismo de Val d’Argent organiza una búsqueda del tesoro navideña en Sainte-Marie-aux-Mines.

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage lädt Sie das Office de Tourisme du Val d’Argent dazu ein, seine Weihnachtsschatzsuche in Sainte-Marie-aux-Mines zu entdecken.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme du Val d’Argent