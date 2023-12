Cet évènement est passé Balade ludique à Sainte-Marie-aux-Mines 2 Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

fin : 2023-12-31 17:00:00 . L’Office de Tourisme du Val d’Argent en partenariat avec Randoland vous propose de découvrir une balade ludique sur Sainte-Marie-aux-Mines. En compagnie de l’inspecteur Rando, découvrez l’histoire des tisserands d’antan et découvrez la ville à travers ses bâtiments remarquables. Parcours à faire en famille. Départ de l’Office de Tourisme du Val d’Argent pour une balade d’un niveau facile sur un parcours de 3.3kms pour 1h45 de balade. Livret jeu disponible à l’Office du tourisme du Val d’Argent, place Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines aux horaires d’ouvertures. Gratuit. 0 EUR.

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est

