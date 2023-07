Concert choral 2, Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon, 8 juillet 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Les Cravates en bois, chorale clermontoise, vous donnent rendez-vous dans la salle de spectacle de la Grenette..

2023-07-08 20:30:00 fin : 2023-07-08 . .

2, Place du Marchédial La Grenette

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Les Cravates en bois, a choir from Clermont-Ferrand, welcome you to the Grenette concert hall.

Les Cravates en bois, un coro de Clermont-Ferrand, actuará en el auditorio de la Grenette.

Les Cravates en bois, ein Chor aus Clermont-Ferrand, lädt Sie in den Veranstaltungssaal La Grenette ein.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay