Les visites inatendues 2 Place du Marché Richelieu, 5 juillet 2023, Richelieu.

Richelieu,Indre-et-Loire

A la rencontre des grands personnages qui ont ponctué la création et le rayonnement de la ville de Richelieu. Prestations en costumes avec duels ou intermède musical..

Mercredi 2023-07-05 10:30:00 fin : 2023-07-05 . 15 EUR.

2 Place du Marché

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Meet the great figures who punctuated the creation and influence of the town of Richelieu. Costumed performances with duels or musical interludes.

Conozca a las grandes figuras que han marcado la creación y la influencia de la ciudad de Richelieu. Representaciones disfrazadas con duelos o interludios musicales.

Begegnen Sie den großen Persönlichkeiten, die die Gründung und den Einfluss der Stadt Richelieu geprägt haben. Auftritte in Kostümen mit Duellen oder musikalischen Intermezzi.

Mise à jour le 2023-06-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme