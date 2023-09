Festival Jazz & Garonne – Brunch avec le Trio « Edzato » au Café Le Commerce « Chez Les Filles » 2, Place du Marché Marmande, 8 octobre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Festival Jazz & Garonne – Brunch à 11h avec le Trio « Edzato »..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

2, Place du Marché Café Le Commerce « Chez Les Filles »

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Festival Jazz & Garonne – Brunch at 11am with the « Edzato » Trio.

Festival Jazz & Garonne – Brunch a las 11h con el Trío « Edzato ».

Festival Jazz & Garonne – Brunch um 11 Uhr mit dem Trio « Edzato ».

