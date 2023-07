Concert de Terry & Sussie au Bistrot de la Halle 2, Place du Marché Le Mas-d’Agenais, 29 juillet 2023, Le Mas-d'Agenais.

Le Mas-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Concert du groupe « Terry & Sussie » sous la halle, organisé par le Bistrot de la Halle..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 23:00:00. .

2, Place du Marché Bistrot de la Halle

Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert of the group « Terry & Sussie » under the hall, organized by the Bistrot de la Halle.

Concierto del grupo « Terry & Sussie » en el mercado cubierto, organizado por el Bistrot de la Halle.

Konzert der Gruppe « Terry & Sussie » in der Markthalle, organisiert vom Bistrot de la Halle.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Val de Garonne