Menu du Réveillon du 31 décembre 2 place du Mail Grignan, 1 décembre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

À l’occasion du Réveillon du 31 décembre, Le Clair de la Plume vous propose un menu festif créé par le chef Glenn Viel et son équipe..

2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

2 place du Mail Les Maisons du Clair de la Plume

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For New Year’s Eve on December 31, Le Clair de la Plume offers a festive menu created by chef Glenn Viel and his team.

Para Nochevieja, el 31 de diciembre, Le Clair de la Plume ofrece un menú festivo creado por el chef Glenn Viel y su equipo.

Anlässlich des Neujahrsfestes am 31. Dezember bietet Ihnen das Le Clair de la Plume ein festliches Menü, das von Küchenchef Glenn Viel und seinem Team kreiert wurde.

