Automne musical – The Joyful Company of Cellists 2 Place du Lavoir Bonnetan, 14 octobre 2023, Bonnetan.

Bonnetan,Gironde

Dans le cadre du festival Automne musical, la Communauté de communes des Coteaux bordelais vous propose un concert de l’Ensemble de violoncelles JCOC formé à Bordeaux en 2019. Ils vous interpréteront des mélodies de styles et d’époques divers et variés : musiques traditionnelles, folkloriques, contemporaines… au sein de l’église de Bonnetan. Entrée libre, sans réservation..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 22:30:00. EUR.

2 Place du Lavoir Eglise Saint-Martin

Bonnetan 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Automne musical festival, the Communauté de communes des Coteaux bordelais is offering a concert by the JCOC cello ensemble, formed in Bordeaux in 2019. They will perform melodies from a wide variety of styles and periods: traditional, folk and contemporary music… in the Bonnetan church. Free admission, no reservation required.

En el marco del festival musical de Automne, la Communauté de communes des Coteaux bordelais ofrece un concierto del conjunto de violonchelos JCOC, formado en Burdeos en 2019. Interpretarán melodías de estilos y épocas muy variadas: música tradicional, folclórica, contemporánea, etc. en la iglesia de Bonnetan. Entrada gratuita, sin reserva previa.

Im Rahmen des Festivals Automne musical bietet Ihnen die Communauté de communes des Coteaux bordelais ein Konzert des Cello-Ensembles JCOC, das 2019 in Bordeaux gegründet wurde. Sie werden Ihnen Melodien aus verschiedenen Stilen und Epochen vortragen: traditionelle Musik, Folklore, zeitgenössische Musik… in der Kirche von Bonnetan. Eintritt frei, keine Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT de l’Entre-deux-Mers