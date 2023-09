MARCHÉ DE NOËL 2 place du Général de Gaulle – salle des fêtes Imling, 26 novembre 2023, Imling.

Imling,Moselle

Pour les idées cadeaux originales, passez par le marché de Noël d’Imling ! Vous y trouverez des exposants locaux, des produits artisanaux, une buvette de Noël, ainsi qu’une petite restauration.

On murmure que le Père Noël fera deux passages dans la journée (11h-12h et 14h-15h) !. Tout public

Dimanche 2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

2 place du Général de Gaulle – salle des fêtes

Imling 57400 Moselle Grand Est



For original gift ideas, stop by the Imling Christmas market! You’ll find local exhibitors, handicrafts, a Christmas refreshment bar and a snack bar.

Rumour has it that Santa Claus will be making two visits during the day (11am-12pm and 2pm-3pm)!

Si quieres ideas originales para regalar, visita el mercado navideño de Imling Encontrará expositores locales, artesanía, un bar de refrescos navideños y una cafetería.

Se rumorea que Papá Noel hará dos visitas durante el día (de 11:00 a 12:00 y de 14:00 a 15:00)

Wenn Sie originelle Geschenkideen suchen, schauen Sie auf dem Weihnachtsmarkt in Imling vorbei! Dort finden Sie lokale Aussteller, handwerkliche Produkte, eine Weihnachtsbude sowie kleine Snacks.

Man munkelt, dass der Weihnachtsmann zweimal am Tag vorbeikommen wird (11:00-12:00 Uhr und 14:00-15:00 Uhr)!

