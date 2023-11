« Dans l’oeil de Séraphine » : Exposition 2 Place du Général de Gaulle Rouen, 28 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

La résidence Séraphine, logement social adapté porté par VYV3 Normandie accueille des personnes en situation de handicap psychique stabilisé, au sein de 17 logements. Dans le cadre de l’exposition : Dans l’oeil de Séraphine, les résidents accompagnés d’un photographe ont réalisé plusieurs ateliers d’initiation à la photographie dont l’aboutissement est la création d’une exposition « Dans l’oeil de Séraphine », autour de la thématique « Nature urbaine ».

Exposition de 30 photos (17 photos du groupe réalisées par le photographe Olivier Cosson et 13 photos des participants aux ateliers) accompagnées de textes réalisés lors d’ateliers d’écriture animés par un agent des Bibliothèques de la Ville de Rouen.

Hôtel de Ville, galeries du 1er étage

Vernissage le 28 novembre à 18h

À l’occasion de « Rouen ville inclusive »

Accès libre aux horaires d’ouverture.

Vendredi 2023-11-28 fin : 2023-12-22 . .

2 Place du Général de Gaulle

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



The Séraphine residence, an adapted social housing scheme run by VYV3 Normandie, provides 17 homes for people with stabilized psychiatric disabilities. As part of the « Dans l?oeil de Séraphine » exhibition, the residents, accompanied by a photographer, took part in several introductory photography workshops, culminating in the creation of the « Dans l?oeil de Séraphine » exhibition on the theme of « Urban Nature ».

An exhibition of 30 photos (17 group photos by photographer Olivier Cosson and 13 photos of workshop participants), accompanied by texts produced during writing workshops led by an agent from the Rouen City Libraries.

Hôtel de Ville, 1st floor galleries

Opening November 28 at 6pm

On the occasion of « Rouen ville inclusive

Free access during opening hours

La residencia Séraphine, una vivienda social adaptada gestionada por VYV3 Normandie, acoge a 17 personas con discapacidad psíquica estabilizada. En el marco de la exposición « Dans l’oeil de Séraphine », los residentes, acompañados por un fotógrafo, participaron en varios talleres de iniciación a la fotografía, que culminaron con la creación de una exposición titulada « Dans l’oeil de Séraphine », basada en el tema « Naturaleza urbana ».

Una exposición de 30 fotografías (17 del grupo realizadas por el fotógrafo Olivier Cosson y 13 de los participantes en los talleres) acompañadas de textos elaborados en talleres de escritura dirigidos por un miembro del personal de la Biblioteca Municipal de Rouen.

Ayuntamiento, galerías de la 1ª planta

Inauguración el 28 de noviembre a las 18.00 horas

Con motivo de « Rouen ville inclusive

Acceso gratuito durante las horas de apertura

Die Residenz Séraphine, eine von VYV3 Normandie getragene angepasste Sozialwohnung, beherbergt in 17 Wohnungen Menschen mit stabilisierten psychischen Behinderungen. Im Rahmen der Ausstellung « Dans l’oeil de Séraphine » (Im Auge von Séraphine) haben die Bewohner in Begleitung eines Fotografen mehrere Workshops zur Einführung in die Fotografie durchgeführt.

Ausstellung von 30 Fotos (17 Fotos der Gruppe, die vom Fotografen Olivier Cosson aufgenommen wurden, und 13 Fotos der Teilnehmer der Workshops) mit Texten, die in Schreibworkshops unter der Leitung eines Mitarbeiters der Bibliotheken der Stadt Rouen entstanden sind.

Rathaus, Galerien im ersten Stock

Vernissage am 28. November um 18 Uhr

Anlässlich von « Rouen ville inclusive » (Rouen als integrative Stadt)

Freier Zugang während der Öffnungszeiten

