3ème édition des Entretiens Alzheimer Rouen – Fondation Recherche Alzheimer 2 Place du Général de Gaulle Rouen, 3 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

La Fondation Recherche Alzheimer organise les Entretiens Alzheimer, conférences gratuites et ouvertes au grand public qui ont pour objectif de partager les dernières données thérapeutiques et les perspectives d’avenir sur la maladie d’Alzheimer. Les Entretiens Alzheimer sont ainsi une occasion unique de renforcer le dialogue entre les chercheurs, les professionnels, les aidants et toutes les personnes engagées dans le combat contre la maladie.

Peut-on prédire le risque de développer la maladie d’alzheimer par la génétique ?

Pr Gaël NICOLAS

Les troubles du sommeil

Dr Olivier de LADOUCETTE

l’intervention de notre partenaire AG2R La Mondiale

Et d’autres interventions et témoignages

Gratuit, sur inscription.

2023-10-03 13:30:00 fin : 2023-10-03 17:00:00. .

2 Place du Général de Gaulle

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



The Alzheimer’s Research Foundation organizes the Entretiens Alzheimer, free conferences open to the general public, aimed at sharing the latest therapeutic data and future perspectives on Alzheimer’s disease. The Entretiens Alzheimer are a unique opportunity to strengthen dialogue between researchers, professionals, caregivers and all those involved in the fight against the disease.

Can genetics predict the risk of developing Alzheimer’s disease?

Pr Gaël NICOLAS

Sleep disorders

Dr Olivier de LADOUCETTE

the intervention of our partner AG2R La Mondiale

And other presentations and testimonials

Free, registration required

La Alzheimer’s Research Foundation organiza las Alzheimer’s Talks, conferencias gratuitas y abiertas al público en general, con el objetivo de compartir los últimos datos terapéuticos y las perspectivas de futuro de la enfermedad de Alzheimer. Las Charlas sobre el Alzheimer son una oportunidad única para reforzar el diálogo entre investigadores, profesionales, cuidadores y todos aquellos implicados en la lucha contra la enfermedad.

¿Puede la genética predecir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer?

Pr Gaël NICOLAS

Trastornos del sueño

Dr Olivier de LADOUCETTE

la contribución de nuestro socio AG2R La Mondiale

Y otras charlas y testimonios

Gratuito, inscripción obligatoria

Die Stiftung Alzheimer Forschung organisiert die Alzheimer-Gespräche, eine kostenlose Konferenz für die breite Öffentlichkeit, deren Ziel es ist, die neuesten therapeutischen Daten und die Zukunftsaussichten der Alzheimer-Krankheit zu teilen. Die Alzheimer-Gespräche sind eine einzigartige Gelegenheit, den Dialog zwischen Forschern, Fachleuten, Betreuern und allen, die sich im Kampf gegen die Krankheit engagieren, zu stärken.

Kann man das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, durch Genetik vorhersagen?

Prof. Gaël NICOLAS

Störungen des Schlafs

Dr. Olivier de LADOUCETTE

die Intervention unseres Partners AG2R La Mondiale

Und weitere Vorträge und Erfahrungsberichte

Kostenlos, nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-09-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche