Cet évènement est passé Concert du choeur de la chapelle de l’université d’Oxford 2 Place du Général de Gaulle Locmariaquer Catégories d’Évènement: Locmariaquer

Morbihan Concert du choeur de la chapelle de l’université d’Oxford 2 Place du Général de Gaulle Locmariaquer, 25 août 2023, Locmariaquer. Locmariaquer,Morbihan .

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . .

2 Place du Général de Gaulle Eglise Notre-Dame de Kerdro

Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon Détails Catégories d’Évènement: Locmariaquer, Morbihan Autres Lieu 2 Place du Général de Gaulle Adresse 2 Place du Général de Gaulle Eglise Notre-Dame de Kerdro Ville Locmariaquer Departement Morbihan Lieu Ville 2 Place du Général de Gaulle Locmariaquer latitude longitude 47.5695;-2.94462

2 Place du Général de Gaulle Locmariaquer Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locmariaquer/