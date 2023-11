CLAUDIO CAPÉO EN CONCERT 2 Place du Foirail Saint-Gaudens, 8 mars 2024, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Claudio Capéo, un artiste au timbre de voix rayonnant qui vous transporte grâce à des mélodies entrainantes..

2024-03-08 fin : 2024-03-08 . 35 EUR.

2 Place du Foirail LE CUBE

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



Claudio Capéo, an artist with a radiant voice who transports you with his catchy melodies.

Claudio Capéo, un artista con una voz radiante que te transporta con sus melodías pegadizas.

Claudio Capéo, ein Künstler mit einem strahlenden Timbre in der Stimme, der Sie mit seinen mitreißenden Melodien mitreißt.

Mise à jour le 2023-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE