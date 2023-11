MARCHÉ DE NOËL 2 Place du Foirail Saint-Gaudens, 15 décembre 2023, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Plus de 40 exposants vous donnent rendez-vous pour vous proposer des créations 100% artisanales..

2023-12-15 fin : 2023-12-24 19:00:00. .

2 Place du Foirail LE CUBE

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



More than 40 exhibitors offer 100% handcrafted creations.

Más de 40 expositores ofrecerán creaciones 100% artesanales.

Mehr als 40 Aussteller geben sich ein Stelldichein, um Ihnen ihre zu 100 % handgefertigten Kreationen anzubieten.

