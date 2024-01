Session d’information : créer un merchandising efficace 2 place du Dr Maurice Kubler Sélestat, lundi 15 janvier 2024.

Sélestat Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15 19:00:00

fin : 2024-01-15 21:00:00

Atelier et formation sur l’univers musical

Comment adopter les bonnes pratiques de gestion de stock, de présentation, de distribution et de vente ? Comment construire votre merch pour que vos créations soient appréciées et que votre projet musical soit poussé au-delà du son ? Comment garder le contact avec vos fans et les impliquer dans votre stratégie merchandising ?

Intervenant : Nicolas Foucaud – label Hell Prod, musicien et cofondateur du groupe Los Disidentes Del Sucio Motel.

EUR.

2 place du Dr Maurice Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



