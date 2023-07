Billetterie – Festival Celte en Gévaudan 2 Place du Clauzel Le Puy-en-Velay, 10 août 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

La 15ème édition du Festival en Gévaudan aura lieu du 11 au 14 août 2022

La commune de Chanaleilles organisera l’ouverture du festival..

2023-08-10 fin : 2023-08-12 . EUR.

2 Place du Clauzel

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The 15th edition of the Festival en Gévaudan will take place from August 11th to 14th 2022

The commune of Chanaleilles will organize the opening of the festival.

La 15ª edición del Festival en Gévaudan se celebrará del 11 al 14 de agosto de 2022

El municipio de Chanaleilles organizará la inauguración del festival.

Die 15. Ausgabe des Festival en Gévaudan findet vom 11. bis 14. August 2022 statt

Die Gemeinde Chanaleilles wird die Eröffnung des Festivals organisieren.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay