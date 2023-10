Vide-greniers 2, place du château Saint-Nicolas-de-la-Grave Catégories d’Évènement: Saint-Nicolas-de-la-Grave

Tarn-et-Garonne Vide-greniers 2, place du château Saint-Nicolas-de-la-Grave, 3 décembre 2023, Saint-Nicolas-de-la-Grave. Saint-Nicolas-de-la-Grave,Tarn-et-Garonne BUVETTE

3€ le mètre linéaire.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

2, place du château Centre du village

Saint-Nicolas-de-la-Grave 82210 Tarn-et-Garonne Occitanie



BUVETTE

3? per linear metre BUVETTE

3? por metro lineal BUVETTE

3? der laufende Meter Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme de Moissac – Terres des Confluences Détails Catégories d’Évènement: Saint-Nicolas-de-la-Grave, Tarn-et-Garonne Autres Lieu 2, place du château Adresse 2, place du château Centre du village Ville Saint-Nicolas-de-la-Grave Departement Tarn-et-Garonne Lieu Ville 2, place du château Saint-Nicolas-de-la-Grave latitude longitude 44.064091;1.023483

2, place du château Saint-Nicolas-de-la-Grave Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nicolas-de-la-grave/