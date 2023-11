Expo-vente de Noël 2 place du Béarn Mourenx, 5 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez les créations réalisées dans le cadre des ateliers loisirs adultes : décorations de noël et d’autres objets (coussins, sacs, bibelots…)..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 12:00:00. EUR.

2 place du Béarn Centre social Lo Solan

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the creations of our adult leisure workshops: Christmas decorations and other objects (cushions, bags, trinkets…).

Descubra las creaciones realizadas en los talleres de ocio para adultos: adornos navideños y otros objetos (cojines, bolsos, baratijas, etc.).

Entdecken Sie die Kreationen, die im Rahmen der Freizeit-Workshops für Erwachsene entstanden sind: Weihnachtsdekorationen und andere Objekte (Kissen, Taschen, Nippes…).

