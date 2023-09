Octobre rose 2 place du Béarn Mourenx, 11 octobre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Départ de la marche de 4 et 8 kms.

12h Repas rose.

De 14h à 16h30 Animations pour tous. Adultes : ateliers « galets roses » et « nutrition », café détente massages, quizz. Enfants : lecture, jeux, micro-folie. Parents/enfants : animations sportives.

Stand d’information et de sensibilisation sur le dépistage des cancers animé par des professionnels..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 16:30:00. .

2 place du Béarn Centre social Lo Solan

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Start of the 4 and 8 km walks.

12pm Pink meal.

2pm to 4:30pm Activities for all. Adults: « galets roses » and « nutrition » workshops, café détente massages, quizzes. Children: reading, games, micro-fly. Parents/children: sports activities.

Information and awareness-raising stand on cancer screening run by professionals.

Inicio de las caminatas de 4 y 8 km.

12h Almuerzo rosa.

De 14.00 a 16.30 h Animación para todos. Adultos: talleres « guijarros rosas » y « nutrición », café masaje relajante, concurso. Niños: lectura, juegos, micro-mosca. Padres e hijos: actividades deportivas.

Puesto de información y sensibilización sobre el cribado del cáncer, a cargo de profesionales.

Start der 4 und 8 km langen Wanderung.

12 Uhr Rosa Mahlzeit.

Von 14:00 bis 16:30 Uhr Animationen für alle. Erwachsene: Workshops « Rosa Kieselsteine » und « Ernährung », Entspannungscafé, Massagen, Quiz. Kinder: Lesen, Spiele, Mikrofolie. Eltern/Kinder: sportliche Animationen.

Von Fachleuten betreuter Informations- und Sensibilisierungsstand zur Krebsvorsorge.

