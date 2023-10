Contes et histoires du Kamishibaï 2 Place du 4 Août Thouars, 25 octobre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Nade en *promeNade au MZ vous fera découvrir les contes et histoires du Kamishibaï le mercredi 25 octobre à 14h30!

Le Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois)….

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

2 Place du 4 Août Au MZ café

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Nade en *promeNade at MZ will introduce you to the tales and stories of Kamishibaï on Wednesday, October 25 at 2:30 pm!

Kamishibai literally means « paper theater ». It’s a storytelling technique of Japanese origin, based on images scrolled in a butai (wooden theater)?

Nade en *promeNade en MZ le presentará los cuentos e historias de Kamishibaï el miércoles 25 de octubre a las 14.30 horas

Kamishibai significa literalmente « teatro de papel ». Se trata de una técnica de narración de origen japonés basada en imágenes que se desplazan en un butai (teatro de madera)..

Nade en *promeNade im MZ zeigt Ihnen am Mittwoch, den 25. Oktober um 14.30 Uhr die Märchen und Geschichten des Kamishibai!

Kamishibai bedeutet wörtlich übersetzt: « Papiertheater ». Es ist eine japanische Erzähltechnik, die auf Bildern beruht, die in einem Butai (Holztheater) laufen

