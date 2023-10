Exposition de linogravure : dialogue 2 Place du 4 Août Thouars, 4 octobre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Dialogue est un temps d’expérimentation autour des linogravures. Elles dialoguent entre elles, se parlent. Le support qui les reçoit provoque des situations, un dialogue intérieur, évoque des souvenirs. Le MZ devient ainsi la vitrine évolutive du travail de l’artiste..

2023-10-04 fin : 2023-11-25 . EUR.

2 Place du 4 Août Au MZ café

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Dialogue is a time for experimenting with linocuts. They converse with each other, speak to each other. The support that receives them provokes situations, an inner dialogue and evokes memories. The MZ thus becomes an evolving showcase for the artist’s work.

El diálogo es el momento de experimentar con los linograbados. Hablan entre ellos, se hablan. El soporte en el que se cuelgan provoca situaciones, un diálogo interior, y evoca recuerdos. De este modo, el MZ se convierte en un escaparate evolutivo de la obra del artista.

Dialogue ist eine Zeit des Experimentierens mit Linolschnitten. Sie treten in einen Dialog miteinander, sprechen zueinander. Der Untergrund, der sie aufnimmt, provoziert Situationen, einen inneren Dialog, ruft Erinnerungen hervor. Das MZ wird so zu einem sich entwickelnden Schaufenster für die Arbeit des Künstlers.

