Exposition de l’association Cadr’Art « Cuisine » 2 Place du 28 Juillet Agon-Coutainville, 4 décembre 2023, Agon-Coutainville.

Agon-Coutainville,Manche

Exposition de l’association Cadr’Art sur le thème « Cuisine » au Petit Office..

Vendredi 2023-12-04 fin : 2023-12-10 . .

2 Place du 28 Juillet Petit Office

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Exhibition by the Cadr?Art association on the theme of « Cuisine » at the Petit Office.

Exposición de la asociación Cadr?Art sobre el tema « Cocina » en el Petit Office.

Ausstellung der Vereinigung Cadr?Art zum Thema « Kochen » im Petit Office.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche